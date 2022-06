SIEL 2022: Fatima Zahra Amzkar recourt à la justice après le retrait de son roman

La romancière, activiste et enseignante Fatima Zahra Amzkar a décidé d’avoir recours à la justice. Ceci après le retrait de son roman « Mémoires d’une lesbienne » de la 27ème édition du Salon international de l’Edition et du livre (SIEL), qui se tient cette année à Rabat, mais surtout pour dénoncer les menaces de mort dont elle est victime.

Dans une déclaration à Le Site info, Fatima Zahra Amzkar a affirmé avoir reçu quelque 145 menaces de mort de la part de plusieurs personnes. Et vu ces nombreuses menaces de liquidation physique qu’elle reçoit, via les réseaux sociaux, elle a décidé de recourir à la justice pour assurer sa protection.

L’écrivaine a également assuré de pas s’être attendue au retrait de son roman du SIEL, pour la simple raison de son intitulé, sans que personne n’ait pris la peine de lire l’ouvrage. Et de préciser qu’elle y évoque le viol, aussi bien physique et moral, le harcèlement sexuel, le mariage des mineures et la pédophilie, entre autres graves phénomènes sociétaux.

Fatima Zahra Amzkar a aussi tenu à souligner que l’objectif de l’écriture de son roman n’est pas exclusivement d’évoquer l’homosexualité, mais plutôt de mettre en cause et de rectifier certaines connotations au sein de la société concernant les personnes homosexuelles.

L.A.