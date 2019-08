Sidi Rahal: un mouton traverse une piscine à la nage ! (VIDEO)

C’est une scène quelque peu cocasse qui s’est déroulée dans un hôtel à Sidi Rahal, près de Casablanca, lundi 12 août, jour de la fête de l’Aid Al Adha.

Tentant de s’échapper, un mouton est accidentellement tombé dans une piscine. Plus encore, le mouton “nageur” a traversé la piscine tout entière sans le moindre problème avant d’être repêché par les responsables de l’hôtel.

Les clients de l’hôtel, qui n’en croyaient pas leurs yeux, ont tenu à filmer ce drôle d’incident. Hélas, cette baignade n’a pas épargné au pauvre ovin de passer à la casserole!

Pour rappel, de nombreuses familles marocaines préfèrent passer le jour de l’Aid Al-Adha dans des hôtels classés. Ces derniers proposent un package “Spécial Aid El Kébir”, avec petit déjeuner, diners et buffet compris pendant le séjour. Même des MRE, de retour au bercail, apprécient cette formule qui fait de plus en plus d’émules.

Sauf que les clients de l’hôtel de Sidi Rahal ont eu, en prime, le spectacle de ce mouton doué en natation!

S.L.