Sidi Rahal: le souk hebdomadaire a rouvert ses portes

Les autorités locales ont procédé, ce vendredi, à la réouverture du souk hebdomadaire de Sidi Rahal (province de Kelaâ des Sraghna), dans le strict respect des mesures sanitaires et de prévention mises en place pour endiguer la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

A cette occasion, le gouverneur de la province d’El Kelaâ des Sraghna, Hicham Smahi, accompagné du président du conseil municipal de Sidi Rahal, Salaheddine Ouaamrou, et des représentants des autorités locales, s’est rendu à ce Souk où, l’activité économique a été suspendue pendant près de cinq mois en raison de l’état d’urgence sanitaire décrété par l’État pour endiguer la propagation de la pandémie.

« La réouverture du souk hebdomadaire de la ville s’inscrit dans le cadre des efforts visant à booster la dynamique de l’économie locale et à atténuer les répercussions sociales et économiques de la pandémie sur les commerçants et les artisans », a souligné Ouaamrou.

Et de souligner que la réouverture du marché s’est déroulée dans de « bonnes conditions », marquée par le plein respect des mesures sanitaires, en coordination constante avec les autorités locales et les responsables de la commune urbaine de Sidi Rahal, la Gendarmerie Royale, les forces auxiliaires et tous les services concernés.

Ouaamrou a, par ailleurs, relevé que la réouverture du souk hebdomadaire aura un impact positif sur les commerçants, sachant qu’au rang des activités commerciales autorisées au sein de cet espace figurent la vente de bétail, de denrées alimentaires, de vêtements, de produits en plastique, de légumes, de fruits, de céréales et de fourrage, outre l’exercice de certains métiers.

Sous la supervision des autorités locales, des services sécuritaires et des départements concernés, des comités spécialisés seront mobilisés en vue de veiller au respect scrupuleux des mesures sanitaires et de prévention décrétées pour limiter la propagation du nouveau coronavirus dans les rangs des vendeurs et ainsi que des clients.

M.S. (avec MAP)