Sidi Kaouki parmi les meilleurs villages touristiques du monde

Le village éco-touristique de Sidi Kaouki, près d’Essaouira figure parmi les « Meilleurs villages touristiques du monde 2021 », selon une liste dévoilée, ce jeudi, par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT).

L’Assemblée générale de l’OMT, qui se tient à Madrid, a consacré les meilleurs exemples de villages qui font du tourisme une source d’opportunités et un moteur du développement durable, dont Sidi Kaouki.

Au total, 44 villages de 32 pays répartis dans les cinq régions du monde ont obtenu cette reconnaissance en 2021. Tous se distinguent par leurs ressources naturelles et culturelles ainsi que par leurs actions innovantes et transformatrices et leur engagement en faveur d’une expansion du tourisme conforme aux Objectifs de développement durable (ODD).

Les villages ont été évalués par un comité consultatif indépendant sur la base d’une série de critères relevant de neuf domaines. Il s’agit des ressources culturelles et naturelles, la promotion et la conservation des ressources culturelles, la durabilité économique, sociale et environnementale, le potentiel de développement du tourisme et l’intégration de la chaîne de valeur, la gouvernance et la priorisation du tourisme, les infrastructures et la connectivité, la santé, la sûreté et la sécurité.

« Le tourisme peut être un moteur de cohésion et d’inclusion sociales en favorisant une répartition plus équitable des bénéfices sur l’ensemble du territoire et en autonomisant les communautés locales », a déclaré le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, lors de la cérémonie de présentation de cette initiative qui récompense, selon lui, les villages qui s’engagent à faire du tourisme un puissant moteur de leur développement et de leur bien-être.

D’autre part, le village d’Oukaimeden participera au programme de mise à niveau de cette initiative, promue par l’OMT.

Au total, 174 villages ont été proposés par 75 États membres de l’OMT (chaque État membre pouvait présenter un maximum de trois villages) dans le cadre de l’initiative pilote de 2021.

OL