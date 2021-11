Sidi Kacem: une femme accouche dans une voiture

Un extrait circule actuellement sur la Toile, montrant une femme accoucher dans une voiture, à Machraâ Belksiri, dans la province de Sidi Kacem.

Selon la personne qui a filmé la vidéo, la direction du centre sanitaire de la ville a refusé d’accueillir la jeune femme, en plein travail, lui demandant de se rendre à l’hôpital régional de Sidi Kacem pour donner naissance à son bébé.

La future maman a finalement été contrainte d’accoucher dans une voiture, garée devant le centre sanitaire.

La vidéo a fait le tour de la Toile et suscité l’indignation des internautes qui ont appelé le ministère de la Santé à ouvrir une enquête et à sanctionner les responsables du centre sanitaire qui ont refusé d’accueillir la jeune femme. D’ailleurs, la direction régionale de la Santé et de la protection sociale ne s’est toujours pas prononcée sur cette affaire.

H.M.