Sidi Kacem: un fonctionnaire au Parlement fait vivre l’enfer à une femme âgée

Fatima Ben Fattah est âgée de 77 ans. Elle vient de révéler l’ignoble harcèlement dont elle est victime de la part d’un fonctionnaire au Parlement.

Dans une déclaration à Le Site Info, elle explique que son bourreau réside dans le même immeuble qu’elle, à Sidi Kacem. Sa vie est devenue un véritable enfer surtout que son tortionnaire la menace de la faire évacuer de chez elle.

La victime de cet harcèlement moral a également ajouté que depuis le mois d’août dernier, le fonctionnaire a essayé tous les moyens et pressions pour la chasser de son domicile, elle et les siens. Le voisin n’hésite pas non plus d’utiliser, avec la complicité de ses enfants, injures et affrontements verbaux à l’encontre de la vieille femme et de sa famille.

La cause de ce litige, affirme la victime, est qu’elle est propriétaire d’un petit jardin à proximité de chez elle et, qu’à plusieurs reprises, le voisin belliqueux et ses enfants ont tenté de ravager ledit jardin.

Depuis, terreur et panique sont le lot quotidien de Fatima Ben Fattah et des siens, se plaint-elle.

M.D.