Sidi-Kacem: encore un drame entre adolescents

L’affaire selon les sources de Le Site Info, aurait pu dégénérer si n’est l’intervention des autorités locales de la police, arrêtant du coup la coupable et mettant fin aux sentiments de peur et de panique prévalant dans le quartier ou s’est déroulé le drame. Les services de sécurité sont toujours à l’œuvre pour remédier à cette situation en ramenant le calme à Sidi Kacem et arrêter d’autres auteurs(es), compromis de loin ou de près dans ce regrettable fait.

En effet, cette dernière, âgée de 14 ans, a agressé son amie avec une lame de rasoir, lui causant ainsi, une profonde entaille sur sa joue droite ce qui a nécessité le transport de la victime à l’hôpital de la ville. 30 points de suture lui ont été administrés et elle devrait garder de graves séquelles de cette “défiguration” caractérisée. Le drame aurait découlé d’une banale querelle de jalousie, dont les ados sont, débauche et dévergondage obligent, friands.