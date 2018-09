Sidi Ifni: le bilan du renversement d’un bateau d’immigrés clandestins

Six personnes qui se trouvaient à bord du même bateau ont été arrêtées après avoir réussi à s’échapper et placées en garde à vue après avoir reçu l’assistance nécessaire. Une enquête a été ouverte conformément aux instructions du procureur général.

