Sidi Ifni: Inauguration de plusieurs projets de développement

Plusieurs projets de développement ont été inaugurés dans la province de Sidi Ifni, à l’occasion du 46ème anniversaire de la Marche verte, en vue de donner une forte impulsion à la dynamique socio-économique locale.

Ainsi, le gouverneur de la province, El Hassan Sidki, a inauguré, vendredi dans la commune de Mirleft (à environ 32 km de Sidi Ifni), une école communale réalisée pour une enveloppe budgétaire de plus de 9,43 millions de dirhams (MDH).

Ce projet, financé par l’Académie régionale d’éducation et de formation de Guelmim-Oued Noun, vise à élargir l’offre éducative, encourager la scolarisation en milieu rural et lutter contre la déperdition scolaire.

Le gouverneur s’est également rendu au chantier de construction du tronçon routier reliant la commune de Mirlleft et El Mosidireya à travers Dahak sur 10 km, pour un coût total de 11,74 MDH, financés par le Fonds de développement rural et des zones de montagne (FDRZM).

Ce projet contribuera à désenclaver la population de nombreux douars situés entre la compétence territoriale des provinces de Sidi Ifni et Tiznit.

M. Sidki a aussi visité le projet de construction du centre de santé de deuxième niveau avec une maternité et des services médicaux d’urgence de proximité, dont la réalisation nécessite plus de 5 MDH.

Fruit d’un partenariat entre le ministère de la Santé et de la Protection sociale, et la commune de Mirleft, ce centre vise à améliorer les conditions d’accueil et de traitement, ainsi que la qualité des services de soins, en plus promouvoir la santé maternelle et infantile et l’accès aux services de santé dans le monde rural.