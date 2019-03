Sidi Bennour: une vidéo fait réagir l’ONEE

L’Office national de l’Électricité et de l’Eau potable (ONEE) a démenti les allégations contenues dans une vidéo, diffusée par un site électronique et reprise sur les réseaux sociaux, montrant des habitants du Douar Lahnichat, relevant de la commune d’Oulad Boussaken dans la province de Sidi Bennour, en état de protestation.

Dans un communiqué, l’ONEE indique que le 24 février dernier, dans le cadre d’un contrôle de routine effectué par l’équipe technique de l’agence de service de Sidi Bennour qui a effectué des tournées dans plusieurs douars relevant de ladite commune, sept cas de vol d’électricité ont été constatés dans les douars d’Ouled Tmamna et Lahnichat Matrane, en plus de trois autres cas à douar Lahnichat.

Après avoir constaté les cas de vol dans les trois premiers domiciles, “l’équipe technique a été surprise par les insultes proférées par les personnes prises en flagrant délit de vol qui l’ont également agressée par des jets de pierres et des menaces à l’arme blanche, ce qui a contraint les agents de l’Office, craignant pour leur vie, à prendre la fuite et à recourir aux autorités publiques et aux forces de l’ordre pour assurer leur protection”, précise l’ONEE.

Les agresseurs ont profité de l’occasion pour prendre possession du véhicule de l’équipe technique et voler les compteurs électriques qui s’y trouvaient, ajoute la même source, soulignant que l’intervention des autorités a permis de sauver in extremis les agents de l’Office.

Concernant les allégations relatives à l’accusation de violation de domicile, l’ONEE indique que le contrôle des compteurs se fait de manière normale après autorisation des locataires des maisons, conformément aux lois en vigueur et à la loi portant création de l’Office national de l’électricité qui autorise les agents de l’office à accéder aux équipements électriques et aux compteurs afin de les contrôler.

Pour ce qui est des “scènes truquées contenues dans la vidéo et qui n’ont nullement été filmées durant cet incident”, poursuit le communiqué, elles ont pour objectif de leurrer et induire en erreur l’opinion publique sur les véritables motifs qui sont le vol de l’électricité, l’objectif étant de détourner l’attention après avoir commis cet acte criminel contre les agents de l’Office.

Contrairement aux allégations contenues dans la vidéo qui laissent croire que l’intervention de l’équipe technique de l’Office s’est déroulée samedi, le jour du souk hebdomadaire, l’ONEE affirme que l’opération de contrôle a bien eu lieu le dimanche 24 février 2019.

L’ONEE subit de grandes pertes matérielles chaque année à cause du vol de l’électricité, qui s’est aggravé ces dernières années, déplore le communiqué, notant que ces actes, répréhensibles par la loi, impactent négativement sur la qualité des services mandatés à l’Office.

S.L. (avec MAP)