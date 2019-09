Sidi Bennour: une infirmière agressée dans un centre sanitaire

Une infirmière a été violemment agressée vendredi 13 septembre au centre sanitaire Oulad Amrane, relevant de la délégation sanitaire de Sidi Bennour.

Une source locale a indiqué à Le Site info qu’une violente dispute a éclaté dans la salle de soins, entre la victime et la proche d’une patiente. Cette dernière, en colère, n’a pas hésité à asséner plusieurs coups à l’infirmière qui a été grièvement blessée à la main, au visage et à la jambe et a fait une crise d’hystérie après l’agression.

La même source a précisé que la victime a été transférée aux urgences pour recevoir les soins nécessaires.

S.L.