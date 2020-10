Sidi Bennour: les vents violents provoquent un accident mortel

Les vents violents que la région de Sidi Bennour a connus, mardi 20 octobre, ont provoqué le renversement d’un grand taxi. Cet accident a causé le décès du conducteur, alors que plusieurs des passagers ont subi des blessures diverses.

Ce drame s’est produit, selon des données détenues par Le Site Info, dans un virage au niveau de la route reliant la commune rurale « M’tal » et la ville de Sidi Bennour. Et c’est la force des vents violents qui serait l’une des causes de l’accident.

Les éléments de la Protection civile, ceux de la Gendarmerie royale, ainsi que des représentants des autorités locales, se sont rendus sur les lieux. Les blessés ont été transférés à l’hôpital afin d’y recevoir les soins appropriés à leur état de santé, tandis que le corps du chauffeur l’a été à la morgue pour besoins d’autopsie, selon l’enquête diligentée sous la supervision du parquet général compétent.

A.C.