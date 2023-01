SIAM : la souveraineté alimentaire durable au cœur de la 15e édition (VIDEO)

La nouvelle édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) sera un rendez-vous incontournable pour mettre en valeur l’évolution du secteur de l’agriculture national, a affirmé, mardi à Rabat, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki.

S’exprimant lors d’une conférence de presse dédiée à la présentation de la 15ème édition du SIAM, qui se tiendra du 02 au 07 mai prochain à Meknès, sous le thème « Génération Green : Pour une souveraineté alimentaire durable », le ministre a souligné que le retour du Salon de l’agriculture, après 3 ans d’absence pour des raisons sanitaires, constituera l’occasion de présenter les évolutions du secteur au Maroc, notamment celles relatives au volet recherche et développement et technologies, ainsi que la stratégie « Generation Green 2020-2030 ».

Cet évènement, a-t-il ajouté, est devenu l’un des plus grands rendez-vous de l’agriculture dans le monde et qui jouit d’un rayonnement à l’international et rassemble les acteurs et professionnels du secteur.

900.000 visiteurs attendus pour la 15e édition

Sadiki a, en outre, fait savoir que le Salon devrait accueillir 900.000 visiteurs, 1.400 exposants et 65 pays participants, notant que le thème retenu pour cette édition se focalise sur la sécurité alimentaire, élément fondamental de la stratégie « Generation Green ».

Le ministre a, dans ce sens, souligné que cette stratégie vise la consolidation des acquis réalisés par le Plan Maroc Vert, à travers l’adoption d’une vision nouvelle du secteur agricole, la consécration d’une nouvelle gouvernance et la mise en place de moyens modernes au service du secteur agricole.

Pour sa part, le Commissaire du Salon, Jawad Chami, a indiqué que le SIAM constitue un véritable carrefour d’échanges et de rencontres business to business, un lieu d’exposition par excellence et catalyseur de business, ajoutant qu’il se positionne, à ce jour, comme le premier salon en Afrique et parmi les meilleurs du secteur dans le monde.

Durant les 5 jours du Salon, les exposants auront l’opportunité de valoriser leurs produits et de promouvoir leurs activités, a-t-il affirmé, notant à cet égard que le Salon est aussi un espace adéquat pour mettre en avant les innovations de chaque filière et l’occasion pour le public et l’écosystème sectoriel de découvrir toutes les avancées dans les différents domaines composant la chaine de valeur du secteur agricole.

Les exposants et l’ensemble des acteurs du secteur bénéficient également de la force et du rayonnement du Salon pour rencontrer et nouer des contacts fructueux avec des clients, fournisseurs et partenaires décisionnaires, a-t-il ajouté.

Rapprochement stratégique avec le Royaume-Uni

De son côté, l’ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Simon Martin, a indiqué que la présence du Royaume-Uni en tant qu’invité d’honneur au Salon sera l’occasion de présenter l’expérience britannique dans ce secteur clé.

Martin a également souligné que cette présence permettra une amplification des potentialités de coopération agricole entre les deux pays, notant que le Maroc et le Royaume-Uni ont une coopération historique, tant au niveau diplomatique que commercial, qui s’est consolidée avec la ratification d’un nouvel accord de coopération en décembre 2021.

Par ailleurs, l’ambassadeur a mis en avant le rôle du Maroc en tant que hub du continent africain, ce qui représente une réelle opportunité pour les entreprises britanniques à la recherche de nouvelles perspectives de développement.