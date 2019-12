Si vous prenez l’autoroute Rabat-Tanger, ceci vous concerne

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) informe les usagers de l’autoroute Rabat-Tanger que les travaux de la pose de trois passerelles pour piétons auront lieu le jeudi 26 décembre 2019 de 00h à 06h du matin (la nuit du mercredi 25 à jeudi 26). Par conséquent, la circulation sera suspendue provisoirement dans les deux sens de la circulation sur le tronçon autoroutier entre Moulay Bousselham et l’échangeur de Sidi Allal Tazi.

Les usagers de l’autoroute en provenance de Tanger seront amenés à quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur Moulay Bousselham et emprunter la route régionale RR406, la route nationale RN1 en passant par Souk El Arbaa, la route provinciale RP4234, puis rejoindre l’autoroute au niveau de l’échangeur Sidi Allal Tazi.

Les usagers en provenance de Rabat seront amenés, de leur côté, à quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur Sidi Allal Tazi, prendre la route provinciale RP4234 et emprunter la route nationale RN1 en passant par Souk El Arbaa, et la route régionale RR406, puis rejoindre l’autoroute au niveau de l’échangeur Moulay Bousselham.

“La Société Nationale des Autoroutes du Maroc a procédé à l’installation de panneaux de signalisation aux endroits appropriés pour faciliter la circulation, et s’excuse de la gêne occasionnée par ces travaux visant à renforcer davantage la sécurité autoroutière. Pour plus d’information, prière de contacter le centre d’appel au n°5050 et consulter l’appli ADM Trafic pour s’enquérir de l’état du trafic en instantané”, peut-on lire dans un communiqué d’ADM.

H.M.