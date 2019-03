Si vous prenez l’autoroute Rabat-Oujda, ceci vous concerne

La circulation sur l’autoroute Rabat-Oujda sera provisoirement suspendue jeudi 21 mars de 00h00 à 5h00 sur le tronçon entre les échangeurs de Meknès-Est et Ain Taoujdate, en raison des travaux de pose de deux passerelles entre Fès et Meknès, au niveau du PK 134 et du PK154, informe la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM). Ainsi, l’ADM appelle, dans un communiqué, les usagers empruntant l’autoroute en provenance de Rabat et à destination d’Oujda à quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur Meknès-Est et d’emprunter la Route nationale N°6 en passant par la ville de Meknès, puis à rejoindre l’autoroute via l’échangeur de Ain Taoujdate.

Quant à eux, les usagers empruntant l’autoroute en provenance d’Oujda et à destination de Rabat sont priés de quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur de Ain Taoujdate et d’emprunter la Route nationale N°6 en passant par la ville de Ain Taoujdate, puis rejoindre l’autoroute via l’échangeur Meknès-Est. L’ADM indique avoir procédé à l’installation de panneaux de signalisation aux endroits appropriés pour faciliter la circulation, notant que ces travaux visent à renforcer davantage la sécurité autoroutière.

S.L. (avec MAP)