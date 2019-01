Si vous devez passer votre permis de conduire, ceci vous concerne

Suite à la suspension des examens théoriques du permis de conduire les 20 et 21 janvier dernier, le ministère de l’Équipement et du Transport est finalement sorti de son silence pour expliquer ce qui s’est passé.

Le ministère de l’Équipement et du Transport a assuré, ce mardi, que toutes les mesures nécessaires seront prises afin de permettre aux professionnels et aux candidats de passer dans des conditions normales l’examen théorique pour l’obtention du permis de conduire dans les centres d’immatriculation des véhicules concernés, une fois achevée la maintenance des équipements informatiques au niveau de ces centres.

Dans un communiqué, le département souligne que “suite à l’arrêt du système informatique durant la fin de la semaine dernière, les services concernés du ministère se sont entièrement mobilisés pour déterminer les causes qui ont mené à cet arrêt et prendre les mesures nécessaires pour le traitement et le règlement de cette situation”.

À cet effet, le ministère a suspendu l’examen théorique pour l’obtention du permis de conduire les 21 et 22 janvier et a procédé aux opérations techniques nécessaires pour la maintenance de l’ensemble des équipements informatiques au niveau des centres d’immatriculation des véhicules.

S.L. (avec MAP)