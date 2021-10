Si vous comptez vous rendre au Sénégal, ceci vous concerne

Le gouvernement sénégalais a annoncé ce lundi la levée des restrictions qui pesaient sur les voyageurs à destination du pays, soulignant que les passagers voulant entrer en territoire national doivent disposer soit d’un test RT-PCR COVID-19 négatif, datant de moins de cinq jours, ou d’un +pass sanitaire+ « dûment délivré par les services compétents ».

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le ministère sénégalais du Tourisme et des Transports aériens informe de la signature et de l’entrée en vigueur d’une nouvelle circulaire ce lundi 11 octobre 2021 abrogeant et remplaçant les circulaires précédentes et dispensant de test PCR les passagers vaccinés.

Ladite circulaire « renforce la dynamique de levée des restrictions qui pesaient sur les voyageurs à destination du Sénégal », indique le ministère du tourisme.

« Par conséquent, les compagnies aériennes dont les programmes d’exploitation ont été approuvés par l’Autorité de l’Aviation civile ou qui disposent d’une autorisation ponctuelle sont autorisées à embarquer ou débarquer leurs passagers sur présentation d’un test RT-PCR COVID-19 négatif datant de moins de cinq jours ou d’un + pass sanitaire+ dûment délivré par les services compétents », tient à préciser le ministère sénégalais.

« Le pass sanitaire devra attester que les passagers ont reçu les doses requises de vaccin au moins quatorze jours avant la date du voyage. Seuls les vaccins homologués par l’Organisation Mondiale de la Santé sont acceptés », note le ministère.

« Les présentes dispositions sont sans préjudice des formalités d’immigration et des conditions sanitaires en vigueur », poursuit le communiqué.

En raison de la pandémie de COVID-9, les autorités aériennes sénégalaises avaient fermé les frontières aux passagers venant d’un certain nombre de pays.

Après une forte hausse des nouvelles contaminations et du nombre de décès entre juillet et août, le Sénégal a connu une baisse drastique des cas de COVID-19 dès mi-septembre. Depuis l’apparition du premier cas de COVID-19 en mars 2020, le Sénégal a recensé 73.841 cas déclarés positifs dont 71.937 guéris et 1.868 décès, selon le bilan établi ce lundi par le ministère de la santé et de l’Action sociale .

Le nombre de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin anti-COVID s’élève à 1.271.879 sur l’étendue du territoire depuis le lancement le 23 février des opérations à travers le pays.

KN