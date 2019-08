Shortgate: une ancienne vidéo de Hassan II refait surface

Le débat sur le short est au coeur de l’actualité au Maroc suite à l’affaire des jeunes bénévoles Belges.

Sur la Toile, des internautes ont eu la bonne idée de repartager une ancienne vidéo de Feu Hassan II où il évoquait la question du short et de la liberté de la femme en général.

A la fin des années 80, l’ancien monarque était l’invité d’Alain Duhamel dans l’Heure de vérité. Une émission suivie religieusement par les Marocains de l’époque.

“Mes filles ont fait de la natation, elles ont fait du basket en short… elles ont fait du tennis en jupe, elles ont eu le sport en option pour leurs études. Pareil pour mes sœurs du temps de mon père, ma petite-fille… Les parents de tous les Marocains ne comprendraient pas que l’on vienne les amputer de quelque chose que la religion leur a reconnue. A condition, bien évidement qu’il n’y ait pas provocation et remous de la société”, avait expliqué Hassan II.

Les internautes ont salué la vision de Feu Hassan II qui a toujours eu les mots justes et a combattu l’extrémisme dans un Maroc où les femmes s’habillaient comme elles le souhaitaient.

Rappelons que des internautes ont lancé l’initiative “Yes we short”. Et ce, après des réactions obscurantistes d’un enseignant de Ksar El Kébir et celle d’un député PJDiste contre des bénévoles belges, venues participer à la réfection d’une route aux environs de Taroudant, vêtues de shorts, de t-shirts et de débardeurs. Ces jeunes internautes ont décidé d’organiser une marche en short à Aid Diab pour exprimer leur solidarité avec les volontaires belges. “Pour envoyer un message aux obscurantistes qui veulent nous imposer la pensée extrême et détruire l’image de notre pays, nous allons nous réunir toutes et tous en shorts à la Corniche de Ain Diab le samedi 10 août pour marcher et faire du plogging”, annoncent les responsables de l’événement “Yes We Short”.