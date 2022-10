Sherine ne tarit pas d’éloges sur la Marocaine Samira Said

La célèbre chanteuse égyptienne, Shérine Abdel Wahab, a exprimé la grande admiration qu’elle éprouve pour la personnalité de la diva marocaine, Samira Said, qu’elle a reçue chez elle au Caire.

Dans l’une de ses dernières apparitions médiatiques, en compagnie de l’actrice, productrice, animatrice, scénariste et auteur, Isaad Younes, l’artiste Sherine n’a pas tari d’éloges concernant sa collègue et amie, la chanteuse marocaine Samira Said.

« Elle me plaît dans son mode de vie. Une belle dame si gracieuse (« katkouta » dans le post de Sherine) », a écrit la chanteuse égyptienne à propos de notre Samira Said nationale, dans sa publication sur les pages du réseau social Instagram qui s’intéressent aux célébrités marocaines.

A noter que Samira Said (ndlr, connue à ses débuts prometteurs au Maroc sous son vrai nom, Samira Bensaid), avait auparavant émis son vœu de collaborer avec sa collègue et amie égyptienne, Sherine Abdel Wahab, et souhaité réaliser une œuvre les réunissant toutes les deux.

Ainsi, dans un entretien téléphonique avec le présentateur TV égyptien, Youssef Al Hosseiny, dans le cadre d’une émission de la chaîne « Attessia » (La Neuvième), la diva marocaine avait révélé que l’idée d’un duo avec Sherine est fin prête et n’attend que la détermination du genre artistique adéquat.

L.A.