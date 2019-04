Shengen: le pays qui a accordé le plus de visas aux Marocains en 2018

La commission européenne vient de dévoiler ses dernières statistiques qui révèlent que le nombre de visas Shengen accordés aux Marocains a grimpé en 2018. 533.861 visas ont en effet été accordés l’année dernière contre 514.872 en 2017, soit une hausse de 3,7%. 662.586 Marocains ont demandé un visa Shengen en 2018 contre 614.446 en 2017, soit une hausse de 7,8%. En parallèle, 116.499 demandes ont été rejetées.

D’après les mêmes statistiques, l’Algérie arrive en tête des pays qui ont essuyé le plus grand taux de refus. Près de la moitié (45,5%) des demandes des Algériens ont été rejetées en 2018 contre 35,9% en 2017.

La même source a également précisé que la France est le pays à avoir accordé le plus de visas aux Marocains. 362.429 demandes ont été déposées auprès des consulats de France au Maroc. 303.477 visas ont été accordés et 56.784 demandes ont été rejetées. Le plus grand nombre de demande a été enregistré à Casablanca (104.809), suivie de Fès (75.745), Rabat (73.289), Tanger (45.024), Agadir (32.692) et Marrakech (30.870).

A noter que les consulats français ont reçu le plus grand nombre de demandes de visa uniforme Shengen au monde en 2018. 4.010.604 demandes ont été déposées, 3.345.400 visas ont été accordés et 665.204 refusés. Les consulats allemands arrivent en seconde position. Ils ont reçu 2.056.296 demandes et délivré 1 838.775 visas. L’Italie est en 3ème position et a accordé 1.703.912 visas sur 1.844 140 demandes.

N.M.