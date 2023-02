She is a scientist : l’ambassade des USA au Maroc lance une campagne au profit des femmes

L’ambassade des États-Unis d’Amérique au Maroc annonce aujourd’hui le lancement de la campagne #She_Is_A_Scientist, qui célèbre les réalisations de talentueuses femmes et jeunes filles marocaines, actives dans le domaine des STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), et ayant participé à des programmes d’échanges américains.

Les programmes d’échanges éducatifs, culturels et professionnels constituent une part essentielle de la relation entre les États-Unis et le Maroc, ils permettent à nos deux nations de renforcer les liens humains, déjà forts, entre Américains et Marocains de tous bords, fondés sur plus de 240 ans d’amitié.

Depuis 2012, le gouvernement des États-Unis soutient un large éventail de programmes de renforcement des capacités locales et d’opportunités d’échanges aux États-Unis, en particulier ceux bénéficiant les femmes marocaines actives dans les secteurs de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, en reconnaissance du rôle crucial et grandissant qu’elles jouent dans ces domaines en pleine croissance. C’est dans ce sens que plus de 1500 jeunes femmes marocaines âgées de 15 à 35 ans ont participé à ces programmes. Les programmes d’échange STEM professionnels et universitaires aux États-Unis comprennent notamment TechWomen, TechGirls, Women in Science (WiSci) et l’International Visitor Leadership Program (IVLP). La mission diplomatique des États-Unis a également collaboré avec des partenaires locaux pour concevoir des programmes STEM au Maroc, notamment le programme de mentorat DigiGirlz, Race2Space (Space Camp), et le First Tech Challenge.

Ces programmes hautement compétitifs permettent aux filles et aux femmes marocaines de tous horizons de tisser des liens avec leurs homologues américaines, tout en perfectionnant leurs compétences en matière de leadership, renforcer leurs réseaux et soutenir la prochaine génération de femmes et de filles leaders marocaines et américaines qui feront carrière dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques.

Imane Berchane, lauréate du programme TechWomen en 2020 et fondatrice de LOOP for Science, a récemment partagé les bénéfices profonds de tels échanges. “Le programme TechWomen m’a permis d’élargir mon réseau professionnel et de rencontrer des femmes brillantes qui réalisent des avancées extraordinaires dans la technologie à travers le monde. Au cours du programme, j’ai eu l’occasion d’interagir avec des cadres supérieurs de grandes entreprises et de découvrir les dernières tendances dans mon domaine. Le programme m’a également permis de suivre un cours de robotique en ligne à MITxpro,” a-t-elle déclaré.

Mettant en exergue l’une des priorités du gouvernement américain, le président Joe Biden a déjà déclaré que “les gouvernements, les économies et les communautés sont plus forts lorsqu’ils incluent la pleine participation des femmes”. Réitérant ce message important, l’ambassadeur des États-Unis au Maroc Puneet Talwar a affirmé à son tour que “c’est à travers l’éducation et les carrières dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques, que les femmes marocaines contribuent à la prospérité économique et à l’innovation de leurs sociétés”.

Parmi les éléments clés de la campagne #She_Is_A_Scientist, une initiative nationale appelée Girlz for Impact Days qui consiste en deux semaines d’activités axées sur les STEM, organisées dans tout le Maroc du 8 au 20 mars.

Ces initiatives de volontariat faisant appel aux Marocains et les Marocaines de tout le pays, seront une occasion concrète pour célébrer les succès des femmes marocaines dans les domaines des sciences et des technologies et encourageront les filles à poursuivre des carrières dans les STEM.