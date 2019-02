Sextorsion à Marrakech: la justice a tranché

De nouveaux rebondissements dans l’affaire du Maroco-Américain qui a violé plusieurs mineures à Marrakech. Le verdict de la chambre criminelle de la Cour d’appel de Marrakech vient de tomber.

Le mis en cause a été condamné à quatre ans de prison ferme, pour viols sur mineurs, captation d’images à caractère pornographique et chantage.

L’affaire remonte à mars 2018, lorsque les services de la gendarme royale ont reçu des photos et vidéos montrant un individu en train d’abuser sexuellement de plusieurs mineures.

Les autorités ont aussitôt identifié et interpellé le mis en cause, un ressortissant américain d’origine marocaine. L’enquête menée sous la supervision du parquet compétent a révélé que le coupable violait ses victimes, prenait des photos d’elles nues et les faisait chanter par la suite.

