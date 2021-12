Sexe contre bonnes notes à Settat: les derniers éléments de l’affaire

Le procès de professeurs universitaires de la faculté des sciences et techniques de Settat est prévu ce mardi, 7 décembre courant.

Une source, proche de ce dossier de mœurs et de chantage « des notes en contrepartie de rapports sexuels », a révélé que le tribunal de première instance de Settat s’apprête à entamer le procès des mis en cause, dont trois d’entre eux ont bénéficié de la liberté provisoire, avec une caution de 70.000 dirhams. Et ce, alors que deux accusés sont poursuivis en état de détention dans cette affaire qui a défrayé la chronique, en particulier à Settat et, en général, au Maroc.

Pour rappel, la brigade nationale de la police judiciaire avait auparavant auditionné plusieurs enseignants universitaires, ainsi que des étudiants, dans le cadre de l’enquête diligentée sur cette affaire et sur la fuite de conversations licencieuses entre des professeurs et des étudiantes de la faculté des sciences et techniques de la ville.

L.A.