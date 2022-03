Sexe contre bonnes notes à Settat: la justice a tranché

Ce mardi matin, le Tribunal de première instance de Settat a prononcé son verdict à l’encontre des professeurs universitaires impliqués dans la sordide affaire, désormais connue sous l’expression » le sexe en contrepartie des notes ».

Ainsi, le chef du Département du droit général a écopé d’une peine d’emprisonnement ferme d’un an et demi, alors que le professeur de la pensée islamique a été condamné à un an de prison ferme. Pour prescription, l’action publique à l’encontre du coordinateur du master des finances publiques a été éteinte; ainsi que l’innocence du chef du Département de l’économie a été prononcée.

A noter que la Chambre criminelle près de la Cour d’appel de Settat a entériné le verdict de la Chambre criminelle de première instance condamnant à deux ans de prison ferme le professeur d’économie (M.M), poursuivi en état de détention pour avoir défloré une jeune femme, en utilisant la force.

M.R.