Sexe contre bonnes notes à Settat: 20 avocats prennent la défense des accusés

De nouvelles données sur le procès, ce mardi 8 décembre, de professeurs de la faculté des sciences et techniques impliqués dans cette affaire de « notes en contrepartie de rapport sexuels et de fuite de conversations libertines entre étudiants et des enseignants universitaires, via WhatsApp, a appris Le Site info de sources concordantes.

Quelque vingt avocats constituent le comité de défense des professeurs mis en cause dans ce dossier de moeurs ayant secoué la ville, en particulier, et le pays, en général, ont précisé les mêmes sources. Et le début du procès de ce scandale qui a suscité une grande polémique, a connu la présence de nombreux journalistes représentants de plusieurs médias nationaux, ainsi que la présence de nombreux observateurs.

M.R.