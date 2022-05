Settat: un cheval cause la mort d’un enfant de 8 ans

Un enfant de 8 ans a trouvé la mort, lundi 16 mai, après avoir été traîné par un cheval sur une grande distance, au douar Zakrara Oulad Abbou, aux environs de la ville de Settat.

Selon une source de Le Site info, la petite victime de ce drame, dans de telles circonstances, est un élève en deuxième année primaire du Groupe scolaire des écoles Lakraïm, qui a été retrouvé sans vie à plusieurs kilomètres du domicile parental.

Le parquet général compétent a ordonné l’autopsie du corps de l’enfant dans le but de connaître les circonstances réelles de ce décès dramatique, alors que les éléments de la Gendarmerie royale ont diligenté une enquête sur cette affaire.

Par ailleurs, la Direction régionale du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, de Settat, via sa page officielle Facebook, a présenté ses sincères condoléances aux membres de la famille du défunt et leur a exprimé tristesse et compassion.

