Settat: un policier fait usage de son arme de service pour arrêter 2 individus

L’un des deux individus, en état d’ébriété et sous l’effet des psychotropes, a mis sérieusement en danger la vie des éléments de la police à l’aide d’une grande machette, ajoute la DGSN, précisant qu’une patrouille de la police a dû intervenir pour arrêter les mis en cause aux multiples antécédents judiciaires.

