Settat: nouveau rebondissement dans l’affaire « des notes en contrepartie de relations sexuelles »

L’affaire de mœurs qu’a vécue la faculté des sciences et techniques de Settat connaît de nouveaux rebondissements concernant les professeurs universitaires impliqués dans ce chantage « des notes en contrepartie de relations sexuelles ».

C’est ainsi que le ministère de l’Enseignement supérieur et de le Recherche scientifique a pris la décision, dès ce mardi 14 décembre, de geler les rémunérations des enseignants mis en cause dans ce scabreux dossier de chantage licencieux, a appris Le Site info de source concordante:

Cette décision ministérielle coïncide et complète les éléments du procès des présumés mis en cause et ce, après la première audience qui a eu lieu pendant la semaine écoulée, Pour rappel, la fuite de conversations libertines, via WhatsApp, entre des professeurs et des étudiantes a mis le feu aux poudre à Settat et a suscité l’indignation des réseaux sociaux, dont les internaute ont demandé à ce que les enseignants incriminés répondent de leurs actes devant la justice.

A.A.