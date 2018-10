Settat: des mineurs impliqués dans un réseau de sextorsion

La gendarmerie royale a interpellé samedi 13 octobre dix mineurs suite à une descente dans un appartement à Sidi Hejjaj, dans la région de Settat.

Selon une source de Le Sit info, cinq garçons et cinq filles ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent. Et d’ajouter qu’un mineur a été libéré, cinq filles seront poursuivies en liberté provisoire et quatre garçons en détention.

Les premières investigations ont révélé que les mis en cause sont impliqués dans des affaires de sextorsion, explique notre source, ajoutant qu’ils prenaient des photos compromettantes de certaines victimes pour les faire chanter. La gendarmerie royale a d’ailleurs saisi plusieurs photos et vidéos sexuelles.

Cette affaire peut d’ailleurs faire tomber d’autres personnes accusées de chantage sur internet.

N.M.