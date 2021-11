Settat: la « rfissa » tue une fillette et envoie sa famille aux urgences

Toute une famille, composée de quatre personnes, a été victime d’une grave intoxication alimentaire, mardi 9 octobre, au quartier Mellalia, ville d’El Borouj, dans la province de Settat.

Une enfant est décédé à cause d’un repas de « rfissa » mangé en famille, alors que trois autres personnes ont été transférées à l’hôpital pour y recevoir les soins appropriés à leur état de santé.

Selon une source de Le Site info, les membres de la famille, qui ont eu des nausées et des douleurs abdominales après le repas offert avec l’une des voisines, ont été hospitalisés. Malheureusement, une fillette de 6 printemps est décédée à l’hôpital! Tandis que ses parents et sa soeur aînée ont échappé à la mort et sont actuellement soignés.

D’après la même source, des éléments de la Gendarmerie royale, ainsi que de hauts responsable, se sont rendus à l’établissement hospitalier pour suivre l’état de santé des trois personnes, alors que les restes du plat de « rfissa » a été envoyé au laboratoire pour analyse.

M.R.