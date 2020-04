Settat: la DGSN repère un post Facebook mensonger

La police judiciaire de Settat a déféré, dimanche, devant le parquet compétent, un repris de justice âgé de 44 ans soupçonné d’avoir diffusé sur les réseaux sociaux de fausses informations concernant les infrastructures sanitaires au Maroc.

Dans un communiqué, la DGSN indique que dans le cadre des recherches et investigations visant à faire face aux faux contenus numériques liés au coronavirus (Covid-19), ses services avaient repéré un post publié par le suspect sur sa page Facebook contenant des photos d’un établissement hospitalier en situation délabrée dans un pays arabe, accompagnées d’un commentaire dans lequel le suspect prétend fallacieusement et d’une manière préméditée qu’il s’agit d’un établissement au Maroc.

Une enquête judiciaire a ainsi été ouverte et les expertises techniques menées ont permis d’identifier et d’interpeller le mis en cause, qui a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, avant d’être déféré devant la justice, selon la même source.

La DGSN souligne que les services de sûreté chargés de la veille informatique poursuivent les opérations de surveillance et de suivi visant à lutter contre tout contenu numérique susceptible de porter atteinte à l’effort public pour lutter contre le Covid-19.

