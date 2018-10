Settat: une fête de mariage se transforme en drame

Un marié et quatre membres de sa famille étaient à bord de ce véhicule et se dirigeaient à la cérémonie de mariage qui se tenait dans la région d’Oulad Said. La fête s’est malheureusement transformée en drame après l’accident qui a eu lieu à l’entrée sud de Settat, sur la route de Marrakech.

