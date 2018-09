Settat: attentat à la pudeur avec violence contre un mineur

Selon un communiqué de la DGSN, une patrouille de la police a arrêté le mis en cause (44 ans) en flagrant délit d’abus contre le mineur âgée de 8 ans dans sa voiture personnelle, notant que la victime a été soumise à un examen médical afin de constater les signes de violence physique et d’agression sexuelle.

