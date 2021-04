Settat: 13 infractions et saisie de 121 kg de produits alimentaires impropres à la consommation

Les opérations de contrôle menées par la commission provinciale mixte de Settat ont permis, durant la première semaine du mois de Ramadan, la constatation de 13 infractions portant notamment sur le défaut d’affichage des prix, la saisie et la destruction de 121 kg de produits alimentaires impropres à la consommation.

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre des visites de terrain menées par la commission pour le contrôle des prix et de la qualité des produits alimentaires, en vue de prendre les mesures juridiques nécessaires contre toute fraude.

Elles ont également permis de s’arrêter sur les prix des produits les plus consommés durant ce mois béni.

Ainsi, les prix des principaux légumes sont restés stables, à l’exception des tomates qui ont enregistré une certaine hausse, dont le prix varie entre 5 et 7 dh, selon la qualité, à l’instar de quelques fruits, tels les bananes (12 dh) et les pommes (14 dh).

Sur le même registre, une cellule de permanence a été créée au siège de la province de Settat pour recevoir et traiter les réclamations des citoyens, en coordination avec les autorités locales et les services concernés, durant tout le mois de Ramadan entre 09h00 et 15h00.

Des cellules locales de permanence ont également été créées pour le suivi de l’état d’approvisionnement, des prix et de la qualité des produits en vente sur les marchés locaux.

La commission provinciale mixte est composée de la division économique, de la délégation provinciale de l’industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, de la délégation provinciale de la santé, de l’ONSSA, du bureau d’hygiène communal et des autorités locales.