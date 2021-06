Sète-Tanger Med: environ 800 MRE pour la première traversée

Un bateau a quitté, jeudi soir, le port de Sète (Sud-est de la France), à destination de Tanger Med, dans le cadre d’une opération d’envergure lancée suite aux instructions royales visant à garantir le retour dans les meilleures conditions de la communauté marocaine résidant à l’étranger.

Environ 800 passagers ont embarqué à bord du navire GNV Fantastic pour rejoindre enfin leurs proches au Maroc, après l’ouverture des frontières et le rétablissement des liaisons qu’elles soient maritimes ou aériennes au regard de l’amélioration de la situation sanitaire.

L’opération d’enregistrements et d’embarquement s’est déroulée dans de bonnes conditions et dans le total respect des dispositions sanitaires en vigueur.

Les services du Consulat Général du Royaume du Maroc à Montpellier ont été mobilisés pour prêter assistance aux ressortissants marocains et les accompagner en vue de leur faciliter les démarches administratives et douanières, pour une meilleure gestion et résolution des situations éventuellement problématiques tenant compte des conditions et exigences sanitaires.

La Consule Générale du Royaume du Maroc à Montpellier, Nouzha Sahel et le staff du Consulat Général, ainsi que des membres de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité ont supervisé l’opération du début à la fin, répondant aux attentes et besoins des passagers du Navire GNV avec engagement et diligence. Ce qui a permis la réussite de cette première traversée dont l’arrivée est prévue dans l’après midi du vendredi 17 juin.

Dans une déclaration à la MAP, la Consule Générale du Maroc à Montpellier a tenu à souligner que cette mobilisation, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions prises par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidants à l’Etranger, conformément aux Hautes instructions du roi, compte se renforcer davantage au niveau du Port de Sète et à l’aéroport de Montpellier, grâce à un dispositif consulaire mis en place dès jeudi dont l’objectif premier est de garantir le succès de cette opération d’envergure.

Profondément émus de pouvoir enfin rejoindre leur pays d’origine, plusieurs membres de la communauté marocaine ont tenu à exprimer leur remerciement et leur profonde gratitude au roi Mohammed VI, qui a toujours entouré de sa haute sollicitude la communauté marocaine à l’étranger.

S.L. (avec MAP)