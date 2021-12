Session extraordinaire de la commune de Casablanca

Le Conseil de la Commune de Casablanca a tenu, mardi, une session extraordinaire consacrée à l’examen et à l’approbation de deux points à l’ordre du jour à savoir les transferts sur les comptes des dépenses pour les arrondissements de Ben M’sik et Sbata et l’élection des délégués du conseil aux organes et institutions ayant un lien juridique avec le Conseil Communal.

A cette occasion, la présidente du conseil, Nabila Rmili a présenté un aperçu général sur ces deux points qui ont été approuvé à l’unanimité après l’examen de la Commission des finances, du budget et de la programmation et les interventions des représentants des différents groupes qui composent le Conseil.

S’exprimant à cette occasion, la présidente du conseil a indiqué que cette réunion, à laquelle ont pris part aussi bien les groupes de la majorité que ceux de l’opposition, s’inscrit dans le cadre de l’achèvement des structures du conseil afin d’accompagner tous les projets et conventions en vigueur.

Selon Rmili, l’élection des délégués du conseil aux organes et institutions qui ont un lien juridique avec le Conseil est une question importante du fait que ces organes effectuent un travail continu, assidu et quotidien pour le suivi des projets de Casablanca, ajoutant que l’action de ces organes est très « importante », car sans ces structures il n’est pas possible d’assurer le suivi de ces projets ainsi que de jouer « notre rôle de contrôle, de suivi et de supervision ».

Concernant les priorités du Conseil de la Commune de Casablanca, Rmili a rappelé que le Plan d Action Communal s’articule autour de trois axes se rapportant à la réalisation des grands projets inscrits dans le plan de développement, la mise en œuvre des propositions du gouvernement pour le développement de la ville de Casablanca, ainsi que l’appui à l’Instance de l’Equité, de l’Egalité des chances et de l’Approche genre, et ce en partenariat avec les organisations de la société civile et toutes les parties prenantes afin de cristalliser un programme ambitieux à même de répondre aux aspirations et aux attentes de la population casablancaise.

S.L. (avec MAP)