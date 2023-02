Séisme de Turquie : El Otmani se remémore un triste souvenir (PHOTO)

L’ex-chef du gouvernement Saad Dine El Otmani a fait une publication sur son compte Twitter dans laquelle il se remémore un triste événement, celui du séisme d’Agadir survenu en 1960.

‘Le tremblement de terre en Turquie me rappelle celui de la ville d’Agadir. L‘un des tremblements de terre les plus meurtriers de l’histoire du Maroc avec une magnitude de 5,7 sur l’échelle de Richter », note Saad Dine El Otmani. Et d’ajouter : « Ce séisme a tué environ 15 000 personnes soit le 1/3 la population de la ville à l’époque. Il a fait également 12 000 blessés, 35 000 personnes sont restées sans abri. Mon oncle et sa femme sont morts ce jour-là, tandis que mon grand-père, qui était avec eux dans la même maison, a survécu ».