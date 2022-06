Ses parents, ses ambitions, la fille de ses rêves… Saad Lamjarred se livre à cœur ouvert (VIDEOS)

Saad Lamjarred était l’invité, lundi, de l’émission «Sada Al Malaib», présenté par Mustapha Al Agha sur MBC.

A cette occasion, le chanteur n’a pas hésité à se livrer à cœur ouvert et à faire des révélations sur sa vie privée, au grand bonheur de ses fans qui ont loué son élégance et sa spontanéité.

Saad a confié qu’il est très romantique et qu’il a déjà pensé à s’installer définitivement dans un pays arabe. Concernant la fille de ses rêves, «Lamaâlem» a affirmé qu’elle ne doit être ni forte ni faible de personnalité, et qu’elle soit surtout bien élevée, ouverte et compréhensive.

Al Agha lui a demandé, par la suite, quelles sont les trois femmes importantes de sa vie. «Ma mère, ma mère et Ghita. C’est une grande amie qui a toujours été présente pour moi et qui m’a soutenu lors des moments difficiles. Je lui en serai toujours reconnaissant», a souligné Saad.

Par ailleurs, le chanteur n’a pas caché son émotion lorsque le présentateur lui a évoqué son père, l’artiste Bachir Abdou. «J’ai toujours eu une relation très forte avec mon père. C’est mon idole et je l’aime infiniment», a confié Saad.

A noter que le chanteur a fini le tournage, à Beyrouth, du clip de la chanson égyptienne «Al Halak li Amil Kalak» qui sera bientôt lancée. Il prépare également un duo avec une célèbre chanteuse de Bollywood.

En parallèle, son duo avec Elissa, «Min awil dikika», continue de cumuler les vues sur Youtube. La chanson a, en effet, déjà atteint 100 millions de vues en un mois.

H.M.