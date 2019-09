Service militaire: voici les 14 centres de formation des FAR

L’opération de formation des 15.000 appelés au service militaire pour l’année 2019-2020 a été officiellement lancée ce mardi dans 14 centres de formation des Forces Armées Royales répartis sur l’ensemble du territoire national.

Il s’agit des centres d’El Hajeb, Kasbet Tadla, Guercif, Témara, Casablanca, Nador, Ksar Sghir, El Hoceima, Meknès, Kénitra, Sidi Slimane, Ben Guerir, Marrakech et Benslimane.

Ces stages de formations comprennent plusieurs matières, comme l’éducation morale, l’éducation physique, l’histoire militaire, l’ordre serré et le règlement, le but étant de faire admettre aux jeunes appelés les valeurs morales, un nouveau mode de vie et une discipline sans exemple. Pour atteindre les objectifs escomptés, des cadres qualifiés, des officiers et sous-officiers ayant suivi des stages de pédagogie et de développement personnel, sont mis à la disposition des jeunes appelés afin de favoriser la communication.

S.L. (avec MAP)