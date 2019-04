Service militaire: voici comment l’éviter (Document)

Les listes des personnes appelées à remplir le formulaire de recensement ont été arrêtées par la commission centrale ad-hoc au cours de la réunion tenue à cet effet le mardi 2 avril.

Si certains sont chauds à l’idée d’accomplir leur service militaire, d’autres souhaitent bénéficier de l’exemption temporaire ou définitive du service.

Pour ce faire, les concernés sont appelés à déposer une demande d’exemption aux autorités administratives locales les plus proches de leur domicile ou aux préfectures, provinces et préfectures d’arrondissement. Ces demandes seront transférées, par la suite, aux commissions préfectorales et seront examinées par les walis qui prendront une décision.

Les concernés doivent toutefois accompagner leurs demandes de documents justificatifs prouvant l’incapacité physique ou médicale, la poursuite des études, la présence d’un frère ou d’une sœur dans le service militaire ou ayant le statut de soutien familial. La femme mariée ou ayant des enfants à charge peut également soumettre une demande d’exemption.

Rappelons que le ministre de l’Intérieur exhorte les jeunes, qui recevront ces avis des autorités administratives locales, à remplir le formulaire via le site “www.tajnid.ma” et ce dès leur réception par elles-mêmes ou par un membre de leurs familles. Le ministre informe également l’ensemble des jeunes ayant rempli la condition de l’âge qu’ils peuvent s’assurer à travers le site électronique si leurs noms figurent sur les listes des appelés à accomplir ce service au titre de l’année en cours.

N.M.