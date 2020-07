Service Militaire: une jeune Marrakchie raconte son expérience

Hasna Belaziz, 22 ans et originaire de Marrakech est l’une des jeunes qui se sont portés volontaire au service militaire en 2019. Au terme de son service, elle raconte à Le Site info les péripéties d’une « expérience riche » qui restera gravée dans sa mémoire.

Elle a servi dans la ville de Casablanca à la première base de la marine royale. Et ce avant d’être contrainte de rentrer chez elle dans le cadre des mesures de prévention contre le coronavirus. La jeune femme est la première Marocaine à se porter volontaire pour le service obligatoire. Les premiers mois, raconte Hasnaa, étaient axés sur la pratique d’exercices physiques et sur des instructions sur les secrets militaires. La jeune fille est passée ensuite à la spécialisation dans la gestion hôtelière, domaine qu’elle chérissait particulièrement.

« Certes, au début, nous avons découvert un nouveau monde qui nous était inconnu. Il y avait quelques difficultés. Certaines filles étaient incapables de suivre le rythme et les règles de discipline », confie-t-elle.

Elle a ajouté qu’elle n’a pas eu de problèmes pour s’intégrer rapidement et s’adapter à la discipline et le sérieux exigés par le service militaire. «Parce que dans ma vie quotidienne, j’ai l’habitude de me lever tôt et de faire de l’exercice, en particulier la boxe, ce qui m’a rendu la tâche facile», a-t-elle déclaré. La jeune Marrakchie espère poursuivre sa carrière dans le domaine militaire dont elle est tombée amoureuse. Notamment en raison de « la discipline, le sens de la responsabilité et du patriotisme », selon ses termes.

Mohamed Fizazi