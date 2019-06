Service militaire: le nombre de demandes de dispense au Maroc

Ce sont quelque 30.000 demandes de dispense du service militaire obligatoire qui ont été déposées, accompagnées des documents certifiés nécessaires, selon le quotidien Al Massae de ce mercredi.

Ces demandes ont été adressées aux autorités administratives concernées ou aux sièges des préfectures, régions et arrondissements où résident les candidats à la dispense.

A signaler que le nombre de potentiels candidats assujettis au service militaire obligatoire a dépassé largement les 130000 jeunes ayant rempli le questionnaire, dont 15000 jeunes filles qui ont spontanément répondu à l’appel du devoir national.

La même source rappelle que le nombre initial prévu était de 120000 candidats et il a été revu à la hausse (150000), vu le succès qu’a eu le désir citoyen de bénéficier du service militaire auprès des jeunes Marocain(e)s.

De ce fait, une nouvelle commission a été désignée pour que des critères plus précis puissent garantir un équilibre entre les régions et l’égalité des chances dans le but de constituer le premier contingent 20019 des appelés sous les drapeaux.

Quant aux demandes de dispense du service militaire, elles seront examinées par une commission du ministère de l’Intérieur. Ceci, dans le respect des conditions prévues par la loi concernant ladite dispense.

L.A.