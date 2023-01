Service militaire: exercices intensifs à la première base navale de la Marine royale (VIDEO/PHOTOS)

Ils constituent un contingent de 689 jeunes Marocains, dont 184 de la gent féminine, qui sont assujettis au service militaire obligatoire à la première base navale de la Marine royale, à Casablanca.

Et tous ces jeunes sont astreints à des entraînements et des exercices intensifs qui ont pour but leur acquisition d’une formation militaire adéquate et moderne, ainsi qu’une formation professionnelle.

Lesquelles formations offriront également à ces jeunes l’opportunité de développer leurs capacités et leur confiance en soi, visant leur insertion dans le marché de l’emploi, entre autres nobles objectifs, après la fin de leur service militaire.

La première étape de formation, d’une durée de quatre mois, est essentiellement axée sur le domaine militaire, concernant surtout le règlement intérieur, les mouvements et comportements militaires et le respect de la rigueur.

La fin de cette première étape permet aux appelé(e)s de profiter d’une formation professionnelle dans différents domaines, tels que l’électricité, la mécanique générale, la cuisine, la plongée sous-marine, la menuiserie et la ferronnerie, entre autres professions et spécialités.

Le Site info a pu assister de visu aux exercices des appelé(e)s, mercredi 25 janvier, à la première base navale de la Marine royale, à Casablanca, pendant la deuxième étape de leur formation.

Et dans le cadre de cette visite, l’adjudant chef Omar Adnani nous a confirmé les objectifs professionnels de cette deuxième étape du service militaire obligatoire au Maroc, tout en précisant que tous les centres de formation des Forces armées royales sont à même d’offrir les mêmes opportunités d’apprentissage des métiers et spécialités précités.

