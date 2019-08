Service militaire: des appelés témoignent (VIDEO)

Plus de 900 candidats convoqués au service militaire ont été accueillis à la caserne du 6ème Bataillon léger d’intervention rapide (BLIR) de Larache durant les quatre premiers jours de l’opération de sélection et d’incorporation des appelés.

“La caserne du 6ème Bataillon léger d’intervention rapide a accueilli pour l’instant 909 candidats, dont 643 ont été incorporés, et ce sur un total de 1.822 convoqués”, a indiqué, jeudi dans une déclaration à la presse, le Colonel major Mohamed Thajjit, commandant d’armes délégué de la place Tanger-Larache.

Cette opération, menée en exécution des Hautes instructions du roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, a permis d’accueillir les candidats appelés pour accomplir le service militaire au titre de l’année 2019-2020, issus des préfectures et des provinces de Tanger-Assilah, Fahs Anjra, Tétouan-M’diq, Chefchaouen, Ouezzane et Larache, a précisé le Colonel major Thajjit.

Afin de mener à bien cette opération, les ressources humaines et logistiques nécessaires ont été mobilisées, notamment au sein du bureau d’accueil pour vérifier l’identité et les documents des candidats, de l’infirmerie pour mener les examens médicaux nécessaires et du bureau de sélection et d’incorporation, ainsi qu’au sein du bureau de transport, a-t-il ajouté.

Thajjit a assuré, dans ce sens, que l’opération, menée avec “responsabilité et rigueur”, se déroule dans une ambiance de motivation et de patriotisme claire de la part de l’ensemble des jeunes appelés.

Nombre de candidats ont exprimé leur joie et leur fierté de pouvoir profiter du service militaire, estimant que c’est l’occasion de vivre une expérience nouvelle emplie d’enseignements.

Pour ces jeunes appelés, cette opportunité leur ouvrira sans nul doute de nouveaux horizons professionnels, et sera également l’occasion pour eux de se surpasser au service de la patrie.

Le service militaire vise à consolider le sentiment d’appartenance des jeunes à la patrie et à leur offrir la possibilité de s’intégrer dans la vie professionnelle et sociale, en permettant aux appelés de bénéficier d’une formation militaire et leur inculquer la culture militaire fondée sur la discipline et le courage, l’engagement et la responsabilité.

L’opération de sélection et d’incorporation des appelés au service militaire pour l’année 2019-2020, qui a débuté le 19 août, se poursuivra jusqu’à la fin du mois et concernera 15.000 bénéficiaires à l’échelle nationale.

Dans ce sens, 17 unités militaires de sélection réparties sur l’ensemble du territoire national ont été mobilisées pour accueillir les appelés. Elles sont situées dans les villes de Larache, Al-Hoceima, Bouarfa, Dakhla, Laayoune, Meknès, Agadir, Casablanca, Taza, Oujda, Errachidia, Kénitra, Ouarzazate, Mediouna, Tadla et Guelmim.

Après sélection, les appelés retenus seront transférés vers les 14 centres de formation qui se trouvent dans les villes d’El Hajeb, Kasbat Tadla, Guerssif, Témara, Casablanca, Nador, Kssar-Sghir, Al-Hoceima, Meknès, Kénitra, Sidi Slimane, Benguérir, Marrakech et Ben Slimane.

S.L. (avec MAP)