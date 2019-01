Service militaire: ce qu’a décidé le gouvernement marocain

Le gouvernement, lors du Conseil tenu ce jeudi 24 janvier sous la présidence du Chef du gouvernement, a examiné le second projet de décret déterminant les salaires et les indemnités des appelés et des rappelés dans le cadre du service militaire.

L’Exécutif a ainsi annoncé la création d’une base de données pour les Marocains résidant à l’étranger et les femmes pour lesquels le service militaire n’est pas obligatoire. Ces deux catégories peuvent toutefois présenter des candidatures spontanées. En parallèle, il a souligné que des commissions seront créées au niveau de toutes les régions du Maroc et seront chargées de fixer les critères de sélection et d’exemption.

Le gouvernement s’est également penché sur les salaires des personnes soumises à l’obligation du service militaire, leur couverture médicale, leurs indemnités de déplacement et leur pension en cas d’invalidité au cours de la formation.

A noter que tous les appelés bénéficieront d’une alimentation gratuite et seront habillés et logés gratuitement dans les casernes et centres militaires auxquels ils seront affectés.

Sont dispensées les personnes présentant une inaptitude physique ou de santé certifiée par un rapport médical émis par les services des formations hospitalières publiques compétentes, le soutien de famille ou la poursuite d’études.

Sont exclues du service militaire, tant qu’elles ne sont pas réhabilitées, les personnes condamnées à une peine criminelle ou à une peine d’emprisonnement ferme supérieure à six mois.

Toutefois, les personnes ayant plus de 25 ans, qui ont bénéficié de dispense ou d’exemption, peuvent être appelées pour effectuer leur service militaire jusqu’à l’âge de 40 ans, en cas de cessation du motif de dispense ou d’exemption.

Selon le quotidien Akhbar Al Youm, le salaire des militaires variera entre 1050 dirhams (soldats) et 2100 dirhams (officiers). Il sera en outre accordé aux recrues qui rejoindront les provinces du sud un montant supplémentaire de 300 dirhams par mois. Une couverture médicale ainsi que des indemnités de déplacement au même titre que les recrus des FAR sont comprises dans le deal. En cas d’invalidité au cours de la période de formation lors du service militaire, une pension leur sera versée.

