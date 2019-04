Service militaire au Maroc: Abdelfattah Louarak donne des directives

Le Général de corps d’armée et Inspecteur général des FAR, Abdelfattah Louarak, a récemment donné ses directives strictes concernant l’accueil des premiers contingents des assujetis à la conscription.

Selon le quotidien Al Massae de ce lundi, les préparatifs se font de plus en plus pressants pour fignoler le programme réservé aux appelés. Lequel programme sera en conformité avec celui pratiqué dans les grandes casernes des Forces armées royales.

Des pavillons spéciaux ont été réservés aux conscrits , ajoute le journal, alors que des responsables militaires et des officiers ont rejoint les centres d’entraînements afin d’assurer leur accueil.

Pour rappel, l’opération de recensement qui a débuté le 9 avril prendra fin le 7 juin prochain afin de recevoir le premier contingent des appelés au mois de septembre 2019. Des directives avaient été données, dans ce sens aux walis des régions et aux gouverneurs, chacun selon ses prérogatives, afin de veiller à l’application dudit recensement dans les conditions les meilleures. Ceci, conformément à ce que stipule l’arrêté du ministère de l’Intérieur publié dans le numéro 6764 du Bulletin officiel, datant du 28 mars 2018.

Rappelons que quelque 10.000 éléments formeront le premier contingent de jeunes entre 19 et 24 ans qui seront amenés à effectuer leur service militaire au sein des rangs des Forces armées royales, début septembre de l’année en cours.

