Service militaire à Agadir: un premier groupe est arrivé (FAR)

Un premier groupe des appelés au service militaire a été accueilli, lundi, au siège de l’Etat-Major de la Zone Sud des Forces Armées Royales (FAR) à Agadir.

Ces 2.585 appelés, dont 145 filles, sont issus des préfectures et provinces d’Agadir Ida-Outanane, Inezgane-Aït Melloul, Taroudant, Tiznit, Chtouka-Ait Baha, Guelmim, Laâyoune et Dakhla.

“Cette opération s’inscrit dans le cadre de la mise en application des Hautes Instructions de le roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR”, a indiqué à la MAP le Colonel-Major Mohamed El Adnani, précisant que les appelés seront accueillis tout au long de cette semaine.

Les candidates et candidats répondant aux critères requis seront transférés quotidiennement par des autobus aux centres de formation situés à Marrakech, Benguerir, El Hajeb, Tadla et à Guercif, a poursuivi le Colonel-Major El Adnani, faisant remarquer que le comité d’organisation a entrepris les mesures nécessaires à même de réussir cette opération nationale, notamment la préparation des espaces d’accueil équipés, la mise en place d’un staff médical et infirmier ainsi qu’administratif pour la vérification des documents des candidats.

L’opération de sélection et d’incorporation des appelés au service militaire pour l’année 2019-2020 a débuté le lundi 19 août et se poursuivra jusqu’à la fin du mois, et concernera 15.000 bénéficiaires.

Selon un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR, des commissions spécialisées traiteront les dossiers des appelés au service militaire et arrêteront les listes de l’année à 15.000 appelés, qui effectueront leur service militaire pour une période d’une année, qui commencera le 1er septembre prochain.

S.L. (avec MAP)