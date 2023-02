Service militaire 2023: nouvelle annonce de l’Intérieur

Par LeSiteinfo avec MAP

Dans le cadre de l’opération de recensement relative au service militaire au titre de l’année 2023, le ministre de l’Intérieur rappelle que les formulaires de recensement sont à remplir au plus tard le 25 février. Les jeunes invités à remplir le formulaire de recensement pour le service militaire de l’année en cours, et qui ne l’ont pas encore effectué, sont appelés à le remplir sur le site dédié (www.tajnid.ma) au plus tard le 25 février 2023 à 00h00, indique le ministre dans un communiqué.

Les jeunes de sexes féminin et masculin qui veulent se porter volontaires pour accomplir le service militaire sont appelés à remplir le formulaire sur le site susmentionné avant l’expiration du délai imparti à cette opération, note le communiqué. Le ministre de l’Intérieur a, par ailleurs, attiré l’attention des jeunes souhaitant bénéficier de l’exemption, pour l’un des motifs fixés par la loi relative au service militaire, à déposer leur demandes au plus tard le 25 février.

La demande de dispense doit être jointe aux documents nécessaires prouvant le motif de l’exemption auprès des autorités administratives locales, ou au siège de la province, de la préfecture ou de la préfecture d’arrondissement duquel relève leur résidence, ajoute le ministre.

Les demandes d’exemption seront soumises pour examen aux commissions provinciales qui prendront la décision nécessaire immédiatement après l’expiration du délai imparti pour le processus de recensement, précise-t-on de même source.

S.L.