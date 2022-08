Senhaji et Moughit rendent visite à Khadija El Bidaouia (PHOTO)

Said Senhaji et Lhajj Moughit ont rendu visite à Khadija El Bidaoui, qui souffre d’un cancer du poumon et dont l’état de santé préoccupe ses fans.

Les deux chanteurs populaires ont tenu à immortaliser cette visite et ont partagé plusieurs photos sur leurs réseaux sociaux.

Cette initiative a été louée par les internautes, appelant les artistes à soutenir Khadija El Bidaouia et lui souhaitant un prompt rétablissement.

Pour rappel, Mohamed El Khiari a été l’un des premiers noms de la scène du divertissement à attirer l’attention sur l’état de santé d’El Bidaouia, l’icône de la Aita Marsawiya. Atteinte d’un cancer du poumon, l’artiste a pu compter sur le support du milieu artistique national, afin de la soutenir dans cette crise.

El Khiari avait lancé un appel via son compte Instagram au monde du divertissement national, afin de venir en aide à la chanteuse de 70 ans pour les frais de son traitement. Le ministère de la Culture est entré sur la ligne par la suite, prenant en charge les frais médicaux de la chanteuse.

S.L