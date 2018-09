Séismes: quels risques pour le Maroc?

Il a expliqué à Le Site Info que cinq à six séismes légers sont enregistrés quotidiennement dans la Méditerranée, dans la mer d’Alboran et dans les plaines intérieures. Et d’ajouter que les citoyens ne ressentent aucune secousse puisque ces tremblements sont de 2 seulement sur l’échelle de Richter.

